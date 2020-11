Corona-alarm: Over 130 Secret Service-agenter i karantene

Ifølge avisen har agentene bistått i arbeidet med å beskytte presidenten og Det hvite hus.

Avisen viser til anonyme kilder som sier agentene har enten selv testet positivt eller vært i nærkontakt med smittede. De fleste av tilfellene skal være knyttet til valgkampaktiviteter der president Trump deltok i ukene før valget.

Deltok på valgkampmøter

Ifølge NRK var Trump på fem valgmøter i flere delstater de to siste dagene før valget. 2. november alene var det fem ulike grupper med Secret Service-agenter på jobb for å beskytte presidenten. De skulle blant annet overvåke publikum og se til at området var sikret.

Hver av gruppene skal ha vært på minst 20 personer og besøkte arrangementer i delstatene North Carolina, Pennsylvania, Michigan og Wisconsin. Presidenten har fått mye kritikk for mangel på smittevern på disse møtene.

Rundt 10 prosent av kjerneteamet i Secret Service, den amerikanske presidentens sikkerhetstjeneste, er rammet av smitteutbruddet. Kilder opplyser til Washington Post at smitten trolig stammer fra valgmøtene Trump holdt før valget.

Tilbake i offentligheten

Trump er blitt mer og mer forbigått i stillhet i amerikanske medier etter valgnederlaget. Samtidig har han fra Det hvite hus dag og natt tvitret en rekke påstander om valgfusk, uten å få oppmerksomheten han er vant til.

Fredag viser han seg imidlertid igjen, i et møte i Det hvite hus om vaksinefremdriften. Møtet er det første på presidentens offentlige kalender denne uken.

Onsdag, på veterandagen, deltok presidenten på en nedleggelse av en krans på æresgravlunden i Arlington.