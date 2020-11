EU-kommissær: Religion er ingen trussel

EUs innenriksministre skulle fredag diskutere kommisjonens forslag til ny migrasjonspakt. I stedet havnet kampen mot terror øverst på dagsordenen etter angrepene i Frankrike og Wien den siste tiden.

Ministrene skal vedta en felles uttalelse på møtet, og i den er tidligere ordvalg som omtaler islam og migrasjon tonet ned eller fjernet helt.

– Forvridd verdensbilde

– Religion er ingen trussel. Terrorister er derimot en trussel. Og terrorister kan basere sitt forvridde verdensbilde både på ekstrem islamisme og på høyreekstremisme – og begge deler må bekjempes, sa innenrikskommissær Ylva Johansson før møtet.

Hun er også skeptisk til en mulig EU-organisert imamutdanning, slik EU-president Charles Michel har tatt til orde for.

– Jeg har litt vanskelig for å se for meg at det skal være en EU-oppgave å utdanne religiøse ledere. Men i forslaget til uttalelse uttrykkes det støtte til at man gir utdannelse i medlemslandene, sier hun.

Varsler antiterrorplan

Johansson tar til orde for mer samarbeid på tvers av landegrensene for å bekjempe terror. Samarbeid blir også et nøkkelord i antiterrorstrategien hun skal legge fram i desember.

– Selv om vi står mye bedre rustet i dag enn for fem år siden, er det fortsatt mye som må gjøres. Det gjelder ikke minst samarbeid mellom medlemslandene. Vi må styrke Europol og sikre at vi har effektive verktøy på nettet for å oppdage og møte trusler, sier hun.

Det er ventet at fredagens uttalelse også vil inneholde et punktom rask fjerning av terrorpropaganda på nettet.