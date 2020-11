Peter Sutcliffe sonet 20 livstidsdommer i fengsel i England for drapet på 13 kvinner i Yorkshire-området på 1970-tallet. Han ble nylig innlagt på sykehuset etter å ha blitt smittet av coronaviruset. 74-åringen ba om å ikke få behandling og døde på sykehuset.

En lettelse for familiene

Sønnen av Sutcliffes første offer, 28 år gamle Wilma McCann, sier at det er en lettelse at morens drapsmann nå er død. McCann var fem år gammel da moren ble angrepet og knivstukket på gata i oktober 1975.

– Nå kan endelig livet gå videre, sier Richard McCann til BBC.

McCann forteller at han i 2010 valgte å gi slipp på raseriet han følte og har tilgitt Sutcliffe for sin egen del.

(Saken fortsetter under bildet)

Her blir 35 år gamle Peter Sutcliffe ført inn i rettssalen i 1981. Foto: AP/NTB

«Et kall fra Gud»

I 1981 ble Sutcliffe arrestert og senere dømt for drapet på McCann og 12 andre kvinner. Han ble i tillegg dømt for overfall og drapsforsøk på syv andre kvinner.

Politimann Bob Bridgestock brukte flere år på å jakte på «The Yorkshire Ripper», og føler på lettelse nå som seriemorderen er død.

– Jeg kommer ikke til å felle en tåre, det er sikkert, sier Bridgestock til BBC.

Lastebilsjåføren forklarte i retten at han fikk et kall fra Gud og ble bedt om å «drepe prostituerte». Sutcliffe var en av de 11.000 som ble tatt inn til avhør i løpet av 70-tallet, men han klarte å unnslippe arrestasjon flere ganger. Samtidig fortsatte drapene.

– Jeg er «The Yorkshire Ripper»

Det var i januar 1981 at Sutcliffes bil ble stanset av politiet. Han hadde et falskt bilskilt, og sammen med ham i bilen satt det en ung kvinne. I bilen ble det funnet en skrutrekker, kniv og en hammer som skulle vise seg å være drapsvåpnene, skriver The Guardian. Sutcliffe ble arrestert og tilsto drapene.

– Jeg vet hva dere har kommet frem til. Jeg er «The Yorkshire Ripper», og jeg drepte alle kvinnene, sa Sutcliffe i avhør hos politiet.

Sutcliffe tilbragte 39 år i fengsel før han nylig døde som følge av covid-19.

Se video: Viet livet til jakten på en seriemorder – fikk aldri se ham bli tatt: