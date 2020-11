FN slår alarm om desperat situasjon i Mosambik

Militante islamister herjer nordøst i Mosambik, og situasjonen for sivilbefolkningen i området er desperat, ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter.

– Situasjonen er desperat, både for dem som er fanget i de konfliktherjede områdene, nesten ute av stand til å klare seg, og for dem som er på flukt, sier Michelle Bachelet.

– De gjenværende er fratatt det mest nødvendige for å overleve og risikerer å bli drept, seksuelt misbrukt, bortført eller tvangsrekruttert av væpnede grupper, sier hun.

– De som flykter, dør kanskje under forsøket, sier Bachelet.

Jihadister har skapt kaos i provinsen Cabo Delgado nordøst i landet de tre siste årene. De har herjet i landsbyer og byer som ledd i forsøket på å etablere et islamsk kalifat, slik IS ønsket å gjøre i Syria.

– Ødelegger skoler

Også FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er bekymret etter rapporter om ekstrem brutalitet mot sivile de siste ukene.

– Det er også meldt om angrep og ødeleggelse av skoler, helsesentre, private hus og offentlig infrastruktur, skriver UNHCR i en pressemelding fredag.

De siste månedene har jihadistene trappet opp sin offensiv og tatt kontroll over store områder samtidig som lokalbefolkningen er blitt utsatt for omfattende overgrep. I forrige uke ble blant annet en rekke gutter og menn halshogd under et lokalt overgangsritual, der gutter skulle få status som menn, ifølge lokale kilder.

Over 2.000 mennesker er drept siden 2017, over halvparten av dem sivile, viser en oversikt fra Armed Conflict Location and Event Data. Over 350.000 andre er fordrevet, ifølge FN-anslag.

Flykter til sjøs

Bare siden 16. oktober har over 14.000 mennesker flyktet med båter og tatt seg til provinshovedstaden Pemba, opplyser FNs menneskerettighetskontor. Minst én av båtene kantret, og rundt 40 mennesker omkom, deriblant flere barn.

Tusenvis av andre kommer seg ingen vei, og mange av dem forsøker nå å gjemme seg i skog- og krattområder.

Ifølge Bachelet er det ytterst viktig at statlige myndigheter sørger for å beskytte sivile både i og utenfor konfliktområdene, og at hjelpeorganisasjoner får forsikringer om fritt og trygt leide slik at de kan gi livsviktig hjelp.

Likvideringer uten lov og dom

– Dette er spesielt viktig gitt risikoen for kolera og spredningen av covid-19-pandemien, sier hun.

Cabo Delgado er blant de provinsene i landet som er hardest rammet av koronaviruset.

FN har også fått melding om overgrep begått av landets regjeringsstyrker de siste årene, blant annet likvideringer uten lov og dom. Anklagene er nå under etterforskning.