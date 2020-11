Obama: – Demokratiet vårt synes å være på randen av krise

I boka Et lovet land , som utkommer på norsk tirsdag 17. november, reflekterer Obama over de fire årene som har gått siden presidentperioden utløp. Obama var president fra 2009 til 2017, og Et lovet land er den første av to planlagte bøker som utgjør hans memoarer.

– Demokratiet vårt synes å være på randen av krise – en krise som har grobunn i en fundamental konkurranse mellom to motstridende visjoner av hva Amerika er og hva det burde bli, skriver 59-åringen i et utdrag som ble delt i magasinet The Atlantic torsdag.

Krisen har etterlatt samfunnet delt, sint og mistroisk, mener han. Obama skriver også at krisen har åpnet for pågående brudd mot normer, beskyttelser og tilslutning til grunnleggende fakta som både republikanere og demokrater en gang tok for gitt.

Obama synes valgseieren til hans tidligere visepresident Joe Biden og den påtroppende presidentens visepresidentkandidat Kamala Harris er oppmuntrende.

– Jeg vet imidlertid også at intet enkeltvalg kan løse problemet. Vi er dypt splittet og har store utfordringer. Om jeg forblir håpefull, er det i stor grad fordi jeg har lært å ha tro på mine medborgere, særlig den neste generasjon, skriver Obama.

Han skriver videre at boka er for den neste generasjonen, en invitasjon til å gjenskape verden og skape et USA som endelig samler alt det beste ved oss.

– Skapte panikk



Ifølge CNN kommer Obama også innom den såkalte birther-kontroversen, da Donald Trump påsto uten grunnlag at Obama ikke var født i USA.

– Det var som om min tilstedeværelse i Det hvite hus hadde skapt en dyp form for panikk, en følelse av at naturens orden var blitt forstyrret. Det var det Donald Trump forsto da han begynte å dele påstander om at jeg ikke var født i USA, og derfor ikke var en legitim president, skriver han.

Ifølge Obama lovet Trump en eliksir mot angsten til millioner av amerikanere som ble skremt av tanken på en svart mann i Det hvite hus.

Han stiller også spørsmål om hvorvidt motstanderen i 2008-valget, John McCain, ville valgt en annen visepresidentkandidat enn Alaska-guvernøren Sarah Palin, om han fikk muligheten til å prøve igjen.

– Gjennom Palin virket det som de mørke ideene som hadde vandret i utkanten av partiet, fikk plass på scenen: fremmedhat, anti-intellektualisme, paranoide konspirasjonsteorier, og en forakt for svarte og brune, skriver han.

– Sov lenge i en måned



Obama tilstår også at han røykte opptil 10 sigaretter om dagen mens han var president. Han byttet til slutt til nikotintyggegummi, etter kommentarer om røykånde fra døtrene. Han sier også at han skriver boka for hånd, og hevder han ikke evner å være kortfattet. Videre forteller han om hva han og kona Michelle gjorde etter de forlot Det hvite hus i januar 2017, fysisk og følelsesmessig utmattede.

– I en måned sov jeg og Michelle lenge, spiste lange middager, gikk lange turer, svømte i havet, gjenskapte vennskapet vårt, gjenoppdaget kjærligheten, og planla for en mindre begivenhetsrik, men forhåpentligvis like tilfredsstillende andre akt, står det.

I en anmeldelse i New York Times skriver den nigerianske forfatteren Chimamanda Ngozi Adichie at Obama er flink til å stille seg selv tøffe spørsmål i boka.

– Samtidig er det lite av hva de beste memoarene har: ektefølte åpenbaringer om en selv. Så mye er fortsatt frakoblet. Det er som om følelsesaspektet i seg selv tones ned, fordi han frykter overdrevne følelser, skriver hun.