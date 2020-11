Største smittehopp i Sør-Korea på ti uker

Det er den sjette dagen på rad at landet registrerer mer enn 100 nye smittetilfeller.

Økningen har kommet etter at regjeringen myknet opp smitteverntiltakene for å begrense pandemiens skadevirkninger på økonomien.

Dermed har steder som regnes som høyrisiko for smittespredning, som nattklubber og karaokebarer, kunnet holde dørene åpne. Statsminister Chung Sye-kyun sa fredag at spredningen kan gjøre at regjeringen må vurdere å stramme til igjen.

Mer enn 120 av de nye tilfellene kommer fra hovedstaden Seoul og det omkringliggende området, der smitten har spredt seg flere steder, blant annet i sykehus, sykehjem, kirker, skoler og på restauranter.

Det innføres fredag bøter på opptil 100.000 won, tilsvarende litt i overkant av 800 kroner, for å ikke bruke munnbind på offentlig transport og på en rekke offentlige plasser.

Det gjelder for eksempel sykehus, sykehjem, apoteker, nattklubber, karaokebarer og ved alle samlinger med mer enn 500 mennesker.

Folk må også bruke munnbind på kafeer og restauranter når de ikke spiser eller drikker.