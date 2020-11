USAs Tiktok-forbud er satt på vent

Det amerikanske handelsdepartementet opplyser at det skjer som følge av at en føderal dommer la ned rettsordre mot forbudet like før månedsskiftet.

Forbudet har blitt «forbudt og vil ikke tre i kraft, avhengig av videre rettslige skritt», heter det i en uttalelse.

President Donald Trump har kalt Tiktok en nasjonal sikkerhetstrussel og beskyldt virksomhetens morselskap, kinesiske Bytedance, for å ha forbindelser til landets myndigheter. Tiktok avviser anklagene.

Trump-administrasjonen forsøkte å innføre forbud mot nedlasting av den populære appen i september. Men etter at det ble blokkert, skulle bruk av den være tillatt fram til torsdag, hvoretter all bruk av appen ville være forbudt.

Justisdepartementet vil anke rettsordren, skriver Reuters.

Bytedance har vært i samtaler med Walmart og Oracle for å ta over Tiktoks amerikanske virksomhet. Tirsdag sa Bytedance at det ber om en 30 dagers forlengelse på fristen for oppgivelsen, slik at partene kan bli ferdig med forhandlingene. Trump sa i september at avtalen hadde hans velsignelse.

Appen har 100 millioner brukere i USA.