FN: Stormen Eta har rammet 1,2 millioner barn

Antallet barn og unge som er rammet av stormen ventes å øke idet nødhjelpsorganisasjoner kommer fram til de verst rammede områdene. Stormen har ødelagt veier, sykehus, skoler, og vann- og avløpssystemer i hele Mellom-Amerika. Mer enn 110.000 personer ble evakuert.

– Tilgangen til vann og sanitærfasiliteter er blitt seriøst problematisk i områdene som er hardest rammet av Eta. Risikoen for vannbårne sykdommer øker, i tillegg til risikoen for at corona sprer seg blant de evakuerte, sier Bernt Aasen, som er Unicef-direktør for Latin-Amerika og Karibia, i en uttalelse.

Den internasjonale organisasjonen for migranter (IOM) sier på sin side at 2,5 millioner mennesker til sammen ble rammet av Eta, som først traff land i Nicaragua som en kategori 4-orkan. Organisasjonen har delt ut nødutstyr til tusenvis av mennesker i Honduras, Guatemala, El Salvador og Belize.

Det danner seg nå en ny tropisk storm i Det karibiske hav, med 80 prosent sjanse for å bli en stor storm, ifølge det amerikanske orkansenteret.