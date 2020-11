Pennsylvania har som regel at dersom det er tvil om identiteten til en velger, kan de komme med bevis på hvem de er fram til seks dager etter valget – som i år var 9. november.

Striden dreide seg om hvorvidt staten hadde rett til å utvide denne fristen til 12. november, i samband med at statens høyesterett avgjorde at siste frist for å motta poststemmer ble utvidet til 6. november, skriver Fox News.

Dette forandrer imidlertid ikke noe for utfallet av valget i Pennsylvania i praksis, ettersom disse stemmene ikke er blitt talt ennå.

Stemmer der velgere kom med bevis for sin identitet mellom 10. og 12. november, var etter ordre fra retten blitt satt til side i påvente av en avgjørelse som den retten kom med torsdag.