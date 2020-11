Ny rekord på coronatilfeller nesten daglig i USA

Det er en stigning fra 140.300 dagen før, ifølge Johns Hopkins-universitetet som oppdaterer tallene daglig.

Siden pandemien startet i mars, har USA registrert 10,4 millioner smittede og 241.800 coronarelaterte dødsfall, langt høyere tall enn noe annet land.

USA rammes nå av det noen kaller en tredje bølge av pandemien, med en stadig mer eksplosiv økning av smittede siden september.

Stadig flere døde

Innleggelser på sykehus og dødsfall er nå også på vei oppover, noe som typisk skjer noen uker etter at smitten øker. Onsdag ble det registrert nesten 2.000 døde, det høyeste tallet siden mai.

I over en uke er det nå registrert over 100.000 smittede hver dag, og tallet øker nesten for hver dag som går.

Smitten sprer seg nå over nesten hele landet, ikke minst i Midtvesten og præriestatene. Blant statene som melder om nye rekordtall, er Illinois og North Carolina, Utah, Kentucky og New Mexico.

Overbelastede sykehus

Sykehus over hele landet er under sterkt press på grunn av nye innleggelser og trusler om streik blant overarbeidet helsepersonell. Faren er at sykehusene blir overbelastet og må avvise pasienter.

I El Paso i Texas har de militære bygd et feltsykehus for å avlaste lokale sykehus, og myndighetene har bedt om flere kjølevogner ettersom likhusene er fulle.

I New Jersey er minst fem utbrudd med 70 smittede knyttet til halloween-selskaper blant studenter, og myndighetene kjenner også til ti utbrudd i ishockeyklubber.

Både California og Texas har nå registrert over en million smittede.

Skoler må stenge igjen

Og i New York sier ordfører Bill de Blasio at byens 1.600 skoler igjen vil måtte stenges om smitteraten fortsetter å stige som nå.

Guvernør Andrew Cuomo kunngjorde nye tiltak for å bremse smitten, blant annet stenging av alle barer og restauranter klokka 22 og forbud mot at flere enn ti personer kommer sammen i selskap.

Helseeksperter frykter at smitten bare skal stige enda raskere når været blir kaldere og folk oppholder seg mer inne.

Mørk vinter i sikte

Påtroppende president Joe Biden advarer mot en «svært mørk vinter», mens president Donald Trump stadig påstår at landet er over den verste kneika, klart i strid med de daglige tallene.

Trump, som kritiseres for sin elendige håndtering av viruset, setter sin lit til vaksiner, men ekspertene sier at selv om en vaksine kan være klar mot slutten av året, vil det gå mange måneder før den blir tilgjengelig for folk flest, og da har vinteren kommet og gått.