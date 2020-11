IS tar på seg skylden for gravlundsangrep

I en uttalelse på sine kanaler på det sosiale mediet Telegram hevder IS at deres krigere plantet en bombe på gravlunden i byen Jeddah som eksploderte under en seremoni der europeiske diplomater var til stede. Tre mennesker ble såret i angrepet.

Bomben rammet en minneseremoni for å markere årsdagen for slutten på første verdenskrig, i det den franske konsulen holdt en tale. Diplomater fra flere europeiske land var til stede ved seremonien. En gresk og en britisk statsborger, samt en saudiarabisk politimann ble såret.