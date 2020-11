Svensk psykiatri-fange rømte fra politiet

Aftonbladet melder at mannen i 40-årene rømte til fots fra politiet da fangetransporten stoppet for å fylle drivstoff ved en bensinstasjon. Rømningsforsøket skal ha skjedd like nord for Stockholm.

Mannen skal være underlagt rettspsykiatrien og det er sendt ut flere patruljer for å spore ham opp.

– Det stemmer at det er en person fra kriminalomsorgen som har rømt fra permisjon da man stoppet, sier Ola Österling, presstalsperson ved politiet til avisen. Politiet hevder at mannen ikke er farlig for allmennheten.

Saken oppdateres.