Frykter Trumps mistillit kan få varige konsekvenser: – Hva slags diktatur er dette?

Flere vestlige ledere og politikere reagerte da Hviterusslands president Aleksandr Grigorjevitsj Lukasjenko i august erklærte sin sjette valgseier på rad.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide var en av flere som ga uttrykk for sin bekymring.

– Vi har sett omfattende restriksjoner på grunnleggende rettigheter som mediefrihet og forsamlingsfrihet. Slike tiltak er uforenlige med å avholde fredelige, frie og rettferdige valg, sa Søreide til NTB i august.

Trumps utenriksminister bekymret

Også USAs utenriksminister, Mike Pompeo, uttalte at han var bekymret over situasjonen i Hviterussland.

– Vi motsetter oss at han erklærer seier. Vi vet hva det hviterussiske folket vil ha, og de ønsker noe annet, sa Pompeo i september.

En måned senere «følger Trump Lukasjenkos oppskrift, og erklærer seg selv som vinner på tross av valgresultatet», skriver New York Times-journalist Andrew Higgins i en analyse onsdag. Higgings er en erfaren journalist, som blant annet har vunnet den gjeve Pulitzerprisen for sin bok «Tiananmen: The Rape of Peking» om Boris Jeltsins Russland.

USAs utenriksminister Mike Pompeo uttrykte bekymring da Lukasjenko erklærte valgseier. Foto: Jacquelyn Martin / Reuters/NTB

Pompeo snur på flisa

Kort tid etter at valgresultatet i USA ble avgjort gikk Pompeo ut og hevdet at valget ikke var over. Han mente at når alle «lovlige stemmer» er talt ville Trumps seier bli erklært, skriver Reuters. Utsagnet fikk medlem av Representantenes hus, Eliot Engel, til å reagere.

– Utenriksminister Pompeo leker med grunnløse påstander og farlige angrep på valgprosessens troverdighet, sier Engel til Reuters.

– Minner mer om et diktatur enn et demokrati

Ifølge New York Times-analysen følger Trump et diktaturmønster demokratier i flere tiår har fordømt, hvor seier erklæres på tross av valgresultat. Tidligere forsvarsminister og senator William Cohen har gitt uttrykk for bekymringer rundt Trump-administrasjonen.

– Det minner mer om et diktatur enn et demokrati, sier Cohen til CNN.

Nylig ga Trump forsvarsminister Mark Esper sparken etter at han «viste sterkere lojalitet til grunnloven enn til presidenten». Siden har tre andre ved Pentagon enten mistet eller forlatt jobben sin.

– Dette er skremmende og veldig urovekkende. Det er diktatoroppførsel, skal en av de tre ha sagt til CNN.

Utradisjonell reaksjon fra Japan

Japans samferdsel, infrastruktur og turisme-minister Kazuyoshi Akaba tok til twitter etter valget i USA. Foto: Charly Triballeau / AFP/NTB

Den japanske samferdsel, infrastruktur og turisme-ministeren Kazuyoshi Akaba tok til Twitter for å dele sin bekymring, noe japanske politikere sjeldent gjør. Twittermeldingen ble slettet etter kort tid.

– At en sittende president kan anklage landet for valgfusk og insistere på at «han aldri vil gi seg», får meg til å lure på hva slags diktatur dette er, sto det i twittermeldingen, gjengitt av CBS.

Kan få varige konsekvenser

Ekspert på Øst og Sentral-Europa, Ivan Krastev, frykter at Trumps mistillit til valgsystemet kan få varige konsekvenser, også for folks tillit til systemene i Europa.

– Da Trump vant valget i 2016 hevdet han at det var et bevis på at demokratiet fungerer. Nå stoler han ikke på demokratiet, og gjør hva som helst for å bli sittende, sier Krastev til New York Times.

Trumps taktikk er tidligere sett hos flere andre ledere, blant annet Zimbabwes tidligere statsminister Robert Mugabe, Venezuelas president Nicolas Maduro og Serbias tidligere president Slobodan Milosevic. Samtlige nektet nederlag og hevdet av valget var fikset. Taktikkene de brukte var å undergrave demokratiet og rettssystemet, angripe pressen og å demonisere sin motstander.