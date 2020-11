Det hvite hus beordrer etater til å avvise Bidens overgangsteam

I stedet er etater og departementer som allerede var i gang med å sette av kontorplass og forberede brifingdokumenter for påtroppende president Joe Bidens folk, blitt underrettet om at overgangen ikke blir anerkjent før valget er godkjent av GSA, skriver avisen.

Forvaltningsorganet GSA, som godkjenner overgangsprosessen etter et presidentvalg og står for det praktiske, har ennå til gode å ta kontakt med Bidens team.

GSAs Trump-utnevnte sjef, Emily Murphy, nekter å undertegne dokumentet som godkjenner de 6,3 millioner dollar Bidens team skal ha til prosessen, og gi Bidens folk tilgang på dokumenter, datasystemet, tjenestepersoner og kontorplass.

USAs medier kåret lørdag Biden til vinner av valget etter at det ble klart at president Donald Trump ikke lenger hadde mulighet til å få nok stemmer til å vinne, men Trump har ennå ikke erkjent nederlag.

Situasjonen er nå blitt såpass frustrerende for Biden at hans folk vurderer å gå rettens vei for å kreve tilgangen de skal ha.

Mandag kveld informerte de pressen om noe av det som GSAs beslutning innebærer at de nektes tilgang til i utenriksdepartementet, blant annet samtaler med ledere fra andre land og sikre lokaler der de kan gjennomgå klassifisert materiale.