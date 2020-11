Hongkong-politikere utestenges

Folkekongressens stående komité vedtok denne uka et lovforslag der det blant annet heter at de som støtter Hongkongs uavhengighet eller nekter å erkjenne Kinas suverenitet, bør diskvalifiseres.

Dette gjelder også dem som gjennom sine handlinger truer den nasjonale sikkerheten eller ber aktører utenfra om å blande seg inn i Hongkongs anliggende, ifølge Kinas statlige nyhetsbyrå Xinhua.

Som følge av dette har parlamentarikerne Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki og Kenneth Leung blitt stengt ute.

Mandag truet 19 folkevalgte fra den demokratiske fløyen i parlamentet med å gå av om kinesiske myndigheter fulgte opp vedtaket med å stenge ute politikere.

– Den prodemokratiske fløyen har besluttet at hvis Folkekongressens stående komité bestemmer seg for å underkjenne parlamentarikere, så vil alle de prodemokratiske parlamentarikerne gå av på en gang, sa Wu Chi-wai, leder for Det demokratiske partiet, på en pressekonferanse mandag.