Tyskland: Ingen bevis for at Thailands konge har gjort noe ulovlig

Vajiralongkorn bor i Tyskland store deler av året. I forrige måned krevde demokratiaktivister i Thailand at tyske myndigheter etterforsker kongen på tysk jord. Kravet presenterte de da de gikk i demonstrasjonstog til den tyske ambassaden i Bangkok.

En tysk folkevalgt for De grønne tok opp saken i nasjonalforsamlingen i Berlin. Nå har det tyske utenriksdepartementet svart. I svaret heter det at tyske myndigheter forventer at den thailandske kongen ikke foretar beslutninger i strid med tysk rettsvesen, internasjonalt lovverk eller menneskerettigheter mens han er på tysk jord.

– Den tyske regjeringen har ingen pålitelige bevis om at den thailandske kongen har foretatt noen slike beslutninger under oppholdet i Tyskland, uttaler tysk UD.

Vajiralongkorn er for tiden i Thailand, men eier en bolig i fjellene i Bayern.