2 tonn haifinner beslaglagt i Hongkong

Beslaget har en anslått verdi på over 1,6 millioner kroner. Partiet lå skjult i en konteiner som kom til Hongkong fra Indonesia, ifølge South China Morning Post.

Hongkong er et globalt sentrum for haifinnehandel. Rundt 50 prosent av alt haifinnesalg i verden går via Hongkong, der haifinnesuppe tradisjonelt er et symbol på status og rikdom.

Over en tredel av haifinneprodukter som selges lokalt i Hongkong, kommer fra arter som er sårbare eller utrydningstruet.