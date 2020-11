Iran oppfordrer til uttrekking av utenlandske krigere i Nagorno-Karabakh

Iran grenser til både Armenia og Aserbajdsjan. Irans utenriksdepartement hyller avtalen som Russland har meklet fram mellom de to landene. Avtalen har til hensikt å gjøre slutt på krigshandlingene i Nagorno-Karabakh som har ført til at minst 1.200 er blitt drept de siste seks ukene.

– Avtalen har ført til våpenhvile og stans i fiendtlige handlinger, uttaler Irans utenriksdepartement.

Teheran håper at avtalen kan føre til en endelig løsning som kan ende med fred i regionen.

– Vi ber om respekt for suverenitet og territoriell integritet, at det ikke gjøres endringer på de offisielle internasjonale grensene, at okkuperte områder blir frigjort, at fordrevne får flytte tilbake, og vi ber om respekt for sikkerheten og rettighetene til minoriteter, uttaler Teheran.

Fremmedkrigere

Samtidig ber Iran om at fremmedkrigere trekkes ut.

– Alle takfiri-styrker og fremmedkrigere må trekkes ut fra regionen, uttaler iransk UD.

Begrepet takfiri brukes av iranske myndigheter for å beskrive sunnimuslimske jihadister.

I forrige måned advarte Irans president Hassan Rouhani om at han ikke vil tillate det han kalte terrorister nær Irans grense mot Aserbajdsjan. Uttalelsen kom etter at Frankrike og Russland hadde gitt uttrykk for bekymring over at tyrkisk-vennlige fremmedkrigere fra Syria hadde dratt til Nagorno-Karabakh.

Iran har utstasjonert soldater langs landets grense mot Aserbajdsjan og Armenia etter episoder med streifskudd fra kamphandlingene i Nagorno-Karabakh.

Kunngjorde avtale

Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men kontrolleres av armenske separatister og har i dag en befolkning som stort sett er armensk.

Aserbajdsjanske styrker rykket stadig fram i Nagorno-Karabakh i krigen mot armensk-støttede separatister, og kunngjøringen av avtalen natt til mandag ble møtt med demonstrasjoner og opptøyer i Armenias hovedstad Jerevan. Aserbajdsjans president Ilham Alijev sa at avtalen i realiteten innebærer en kapitulasjon fra Armenias side, og han hevdet at Armenias statsminister Nikol Pasjinian ble tvunget til å skrive under på avtalen.

Pasjinia var den som først kunngjorde avtalen natt til mandag. Han sa da i en tale at dette er den beste mulige løsningen i den nåværende situasjonen. Avgjørelsen var smertefull, men nødvendig, uttalte han.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu gratulerte tirsdag Aserbajdsjan.

– Vårt kjære Aserbajdsjan gjorde store framskritt på slagmarken og ved forhandlingsbordet. Jeg gratulerer dem helhjertet for suksessen, skrev han på Twitter.

Fredsbevarende styrke

Russland har en forsvarspakt med Armenia, men har så langt fastholdt at de ikke vil dras inn i konflikten med Aserbajdsjan med mindre armensk territorium er truet.

– Vi har tro på at enigheten vil skape de nødvendige betingelsene for en langsiktig og fullverdig avtale om krisen rundt Nagorno-Karabakh, på et rettferdig grunnlag, og i det armenske og aserbajdsjanske folkets interesser, sa Russlands president Vladimir Putin natt til mandag.

Han sa også at partene allerede er i gang med utveksling av krigsfanger og falne.

Tirsdag sendte Russland 1.900 soldater og 90 pansrede kjøretøyer til Nagorno-Karabakh for å begynne på et fem år langt fredsbevarende oppdrag.

Også Tyrkia skal bidra i den fredsbevarende operasjonen, og Russland og Tyrkia skal sammen overvåke at fredsavtalen overholdes.