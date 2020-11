28 valgarbeidere koronasmittet i Missouri

Åtte av dem er fulltidsansatt. De 20 andre er deltidsansatt. De 28 har testet positivt for covid-19 i løpet av de siste to og halve ukene, opplyste valgstyrets leder i fylket Jackson, republikaneren Tammy Brown, tirsdag.

To av de deltidsansatte som er smittet, er innlagt på sykehus, den ene av dem på intensivavdeling. De øvrige 26 smittede har det bra og blir hjemme hos seg selv inntil de er friske.

Jackson er det nest største fylket i Missouri og håndterer stemmer fra nesten 200.000 mennesker. Blant dem er over 60.000 personer som enten stemte via post eller som avla forhåndsstemme, og mange av disse var innom valgstyrets kontorer de siste ukene, enten for å hente stemmesedler, stemme, eller levere stemmesedler.

– Tusener av velgere var innom der hver dag, sier Brown, som tror at det kan ha vært velgere som har smittet de 28 ansatte.