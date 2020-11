New York Times: Demokratene har sikret flertall i Representantenes hus

Avisa skriver at Demokratene beholder kontrollen til tross for et skuffende valg, der Republikanerne gikk fram selv om Donald Trump tapte presidentvalget.

Det er fortsatt 16 valgdistrikt der valget ikke er avgjort ennå.

Men hovedbildet er at Republikanerne har gjeninntatt flere distrikt som de tapte i mellomvalget for to år siden, og netto har gått fram med seks mandater.

Demokratene har klart å vinne tre storbydistrikter i North Carolina og Georgia, men taper i mer landlige distrikter i flere delstater.

I øyeblikket har Demokratene 218 mandater i Representantenes hus og Republikanerne 201, ifølge New York Times' oversikt.

Video: – Trump har krenket vår nasjonale sikkerhet