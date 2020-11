Blandet tirsdag på Wall Street

Mens den industritunge Dow Jones-indeksen steg med 0,9 prosent, var det tirsdag en svak nedgang på den brede S&P 500 (-0,1) og en noe større nedgang på teknologitunge Nasdaq (-1,4). Likevel er hovedbildet at investorene omorganiserer porteføljene sine, ettersom de har justerte forventninger for fremtiden som følge av nyheten om at en koronavaksine kan være nærmere enn ventet.

De europeiske indeksene var mer positive enn de amerikanske tirsdag. I Frankfurt steg DAX 30-indeksen 0,5 prosent, mens CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London hadde oppgang på henholdsvis 1,4 og 1,6 prosent.