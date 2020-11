Dansk landevei sperret etter at lastebil mistet døde mink

– Myndighetene er på stedet og er i gang med å iverksette opprydding. Finn alternative ruter, skriver Syd- og Sønderjyllands politi på Twitter.

Danske myndigheter vil avlive all mink i landet, opptil 17 millioner dyr, for å stanse en mutasjon av koronaviruset som har spredt seg blant dyrene. Avisa Ekstra Bladet har snakket med et lokalt vitne som blir kalt Kristian.

– Jeg kjørte akkurat forbi. Fra Ølgod til Nordenskov ligger de spredt overalt. Det er snakk om tusenvis, og det blir bare verre og verre. Det var fullstendig vanvittig. Det er grotesk, sier han.

Strekningen skal være drøyt 20 kilometer lang.

Det er ikke første gang at avlivede mink ender på asfalten. Lørdag kveld mistet en lastebil mange døde mink på motorveien E45, øst i Jylland. Da lå det døde mink over en nesten 50 kilometer lang strekning fra Haverlsev og Randers. I etterkant ble sjåføren siktet for ikke å ha sikret lasten skikkelig.