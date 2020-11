Tusenvis flykter fra Etiopia til Sudan – hundrevis skal være drept

Konflikten, som i forrige uke fikk regjeringen til å iverksette en større militæroffensiv nordøst i landet, står mellom den etiopiske regjeringen og partiet TPLF, som styrer Tigray-regionen nordøst i landet.

En diplomat i hovedstaden Addis Abeba oppgir til nyhetsbyrået AP at flere hundre mennesker er drept i kampene. Tapene er på begge sider av konflikten.

Også etiopiske regjeringskilder sier at flere hundre mennesker er drept, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Kampene driver tusenvis på flukt til nabolandet Sudan.

– Rundt 3.000 flyktninger har kommet over, sier Alsir Khaled, lederen for sudanske flyktningmyndigheter i grensebyen Kassala.

Blant flyktningene er også et tredvetalls soldater som har overgitt seg til sudanske myndigheter.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sier tirsdag at de er klar over at hundrevis av asylsøkere har tatt seg over til Sudan.

Ber om våpenhvile og dialog

Den afrikanske union (AU) har bedt om en umiddelbar våpenhvile, dialog og respekt for menneskerettighetene etter at regjeringshæren rykket nordover for å slå ned et regionalt opprør mot statsminister Abiy Ahmed og sentralregjeringen.

Abiy selv har lovet en rask slutt på de borgerkrigslignende kampene, samtidig som han ikke vil gi seg før den regionale regjeringen, som er dominert av Tigray-folket, er fjernet.

– Operasjonene vil bli avsluttet så snart den kriminelle juntaen er avvæpnet, en legitim administrasjon i regionen er gjeninnsatt, og de som er på rømmen, er blitt pågrepet og stilt for retten, sier Abiy, som fikk Nobels fredspris i fjor.

Statlige medier melder tirsdag at etiopiske regjeringsstyrker har inntatt en flyplass ved byen Humera i nærheten av grensen til Sudan og Eritrea.

Mistet privilegier

Regjeringsoffensiven ble angivelig utløst av at opprørere angrep en militærbase i Tigray.

De regionale myndighetene i Tigray har vært svært kritiske til Abiys ønske om å endre den etiopiske partipolitikken, slik at partiene ikke lenger representerer de ulike folkeslagene som bor i landet. Da Abiy gjorde regjeringskoalisjonen om til ett multietnisk parti, sa TPLF nei til å delta.

Politikere fra Tigray-folket dominerte den etiopiske regjeringen i nesten 30 år før Abiy kom til makten i 2018. Etter dette har Abiy innført reformer som har minsket denne gruppens innflytelse, og TPLF er også svært kritisk til fredsavtalen som Abiy inngikk med Eritrea, og som han fikk fredsprisen for.

I år har TPLF protestert mot utsettelsen av valget på ny nasjonalforsamling, som regjeringen begrunnet med koronapandemien. Stikk i strid med regjeringens orde, gjennomførte dermed Tigray-administrasjonen regionalvalg i september.

Fikk mindre penger

Konflikten er også blitt forverret av at Abiy har begynt å fordele bevilgninger som tidligere gikk til den regionale regjeringen, til mer lokale myndigheter i Tigray.

Abiy har på sin side anklaget den regionale regjeringen for å forsøke å sette kjepper i hjulene for hans demokratiske reformer, og for å ha støttet og bevæpnet regjeringsfiendtlige militser

Selv tilhører Abiy Oromo-folket, som er landets største folkegruppe, og som lenge har følt seg marginalisert av sentralmyndighetene. Han har både kristne og muslimske røtter.

Unntakstilstand

Abiy erklærte i forrige uke en seks måneders unntakstilstand på grunn av konflikten.

– Folkefronten for frigjøring av Tigray (TPLF) har angrepet en militærleir i regionen og forsøkt å stjele militært materiell, skrev Abiy i et innlegg på sosiale medier.

– Den siste grensen er krysset. Makt blir nå brukt som en siste utvei for å redde innbyggerne og dette landet, la fredsprisvinneren til.

Etiopias 110 millioner innbyggere er fordelt på om lag 80 ulike folkeslag, og eksperter har advart om at Abiys forsøk på å gjøre etnisitet mindre betydningsfullt i det politiske liv, også kan være det som til slutt feller ham.