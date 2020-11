35 coronadødsfall i Sverige over helgen

Så langt har 6.057 mennesker dødd i forbindelse med pandemien i nabolandet vårt. 162.240 personer har fått på vist smitte, 15.779 av dem siden fredag, viser tall fra Folkhälsomyndigheten.

I Danmark er det meldt om 1.066 smittetilfeller og tre dødsfall det siste døgnet. 211 personer er innlagt på sykehus. 33 av dem ligger på intensivavdeling, 21 med respirator.

Ifølge Statens Serum Institut er det påvist smitte hos 56.958 personer i Danmark siden utbruddet startet. 750 har dødd med covid-19.

Hasteinnkaller til møte om testkapasiteten i Stockholm



Testkapasiteten i Stockholm er for dårlig, og må økes, mener opposisjonen i den svenske hovedstaden, som kaller inn til ekstramøte i regionstyrelsen.

Mandag ble det kjent at hver femte som testes i Stockholm-regionen, får påvist coronasmitte.

– Jeg vil at den politiske ledningen i Region Stockholm tar grep for å garantere at testingen fungerer. Det jeg frykter er at når spredningen øker, vil ikke testingen holde. Og da innebærer det at sykehjemmene og eldreomsorgen blir lidende, sier Aida Hadzialic fra Socialdemokraterna.

Ifølge henne er det først og fremst laboratoriekapasiteten som nå er presset.

– Vi kunne tenke oss at man utforsker om andre regioner kan hjelpe til, sier Hadzialic.