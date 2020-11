Hasteinnkaller til møte om testkapasiteten i Stockholm

Mandag ble det kjent at hver femte som testes i Stockholm-regionen, får påvist coronasmitte.

– Jeg vil at den politiske ledningen i Region Stockholm tar grep for å garantere at testingen fungerer. Det jeg frykter er at når spredningen øker, vil ikke testingen holde. Og da innebærer det at sykehjemmene og eldreomsorgen blir lidende, sier Aida Hadzialic fra Socialdemokraterna.

Ifølge henne er det først og fremst laboratoriekapasiteten som nå er presset.

– Vi kunne tenke oss at man utforsker om andre regioner kan hjelpe til, sier Hadzialic.