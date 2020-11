Mexico evakuerer tusenvis fra flom

Rundt 150.000 mennesker er berørt av flommen, som er utløst av kraftig regn etter det tropiske uværet Etas herjinger, enten ved at de har fått ødelagt boliger eller avlinger, eller har måttet forlate de berørte områdene.

President Andrés Manuel López Obrador sier at regjeringen deler ut hjelp til de berørte og at mannskap sendes ut for å renske elveløp og dermed redusere risikoen for oversvømmelser.

Det tropiske uværet Eta feide gjennom Mellom-Amerika i forrige uke og passerte den sørlige mexicanske delstaten Chiapas, som grenser mot Tabasco i nord. I Chiapas er rundt 20 mennesker døde.

Eta var en kategori 4-orkan da den traff land i Nicaragua i forrige uke. Over 200 personer i regionen er enten døde eller savnet.