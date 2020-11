Mandag kveld lå Etas senter vest for Florida Keys. Prognosene går ut på at Eta vil styrke seg natt til tirsdag idet kursen settes nordover mot Gulfkysten.

Avstanden fra land regnes som å være stor nok til at Eta vil opprettholde styrken og samtidig fortsatt dumpe store mengder regn over deler av Florida.

– Aldri sett noe slikt, aldri

– Aldri sett noe slikt, aldri, ikke så dypt, sier Anthony Lyas, som har bodd i Fort Lauderdale siden 1996.

Opptil 40 centimeter med regn har ført til skader på Hard Rock Stadium i Miami-Dade. Dette anlegget brukes for tiden som et av delstatens største testsenter for covid-19. Nå har det måttet stenge som følge av Etas herjinger og blir ikke åpnet igjen før onsdag eller torsdag.

Eta var en kategori 4-orkan da ekstremværet rammet Nicaragua tirsdag i forrige uke. Vindstyrken ble redusert, men Eta utløste fortsatt kraftig regn på sin videre ferd gjennom Honduras, Guatemala og det sørlige Mexico, før det fortsatte over åpent hav mot Cuba.

200 mennesker enten døde eller savnet

Natt til mandag nådde Eta Florida. Ingen liv er meldt tapt på Cuba og i Florida. Men i Mellom-Amerika er rundt 200 mennesker enten døde eller savnet.

Eta er det 28. navngitte ekstremværet denne orkansesongen, som pleier å vare ut november.

Saken oppdateres