Johnsons brexit-forslag nedstemt

433 av medlemmene i Overhuset, det øverste kammeret i Parlamentet, stemte mandag kveld for å fjerne sentrale deler av Johnsons forslag. 165 stemte imot.

– Regjeringen burde ta til fornuft og akseptere at disse inngripende delene av forslaget fjernes, og begynne med å gjenoppbygge vårt internasjonale rykte, sa Angela Smith, som er opposisjonspartiet Labours leder i Overhuset.

Lovforslaget, som åpner for at den britiske regjeringen på egen hånd kan avgjøre enkelte spørsmål knytte til handel mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, selv om det skulle bryte med brexitavtalen, ble vedtatt i Underhuset 29. september.

Regjeringen selv mener forslaget omfatter et sikkerhetsnett som hindrer at Nord-Irland får et annet tollsystem enn resten av Storbritannia dersom samtaler om en ny handelsavtale med EU skulle bryte sammen, men innrømmer også at deler av forslaget bryter med folkeretten.

EU mener forslaget er et brudd på brexitavtalen og at det bryter Storbritannias folkerettslige forpliktelser, og har derfor innledet rettslige skritt mot London.

Reuters melder at det, til tross for avstemningsresultatet, ventes at regjeringen vil forsøke å tvinge gjennom lovforslaget i sin helhet på et senere tidspunkt i prosessen.