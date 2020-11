EU-presidenten støtter europeisk imamutdanning

Det fortalte han under et besøk i Wien mandag der han deltok i en minnemarkering for ofrene etter forrige ukes terrorangrep.

– Det er svært viktig for meg å være hard på dette. For eksempel mener jeg at vi bør ha en debatt på europeisk nivå, knyttet til ideen som ble fremmet for en tid tilbake om å opprette en europeisk institusjon som utdanner imamer, sa Michel til journalister.

Fire mennesker ble skutt og drept og over 20 såret i angrepet i Wien 2. november. Den antatte angriperen, Kujtim Fejzulai, ble drept av østerriksk politi. Fejzulai var 20 år gammel, født i Østerrike og hadde bakgrunn fra Nord-Makedonia. IS har hevdet at han handlet på deres vegne.