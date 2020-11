Sak mot Obamas helsereform begynner i USAs høyesterett

Det er nemlig fortsatt bestridt hvorvidt reformen er grunnlovsstridig eller ikke, og det er dette poenget justisdepartementene i en rekke republikanskkontrollerte delstater nå prøver å fremme i et søksmål.

Mye spenning er knyttet til hvordan den nyeste dommeren i høyesterett, Amy Coney Barrett, vil behandle saken. I 2012 kom høyesterett fram til at reformen ikke var grunnlovsstridig, da den konservative justitiarien John Roberts stemte med de fire mer liberale dommerne i retten, men i dag er det til sammen seks konservativt orienterte dommere i retten.

Obamas helsereform, populært kalt Obamacare, sørger for helseforsikring til flere enn 20 millioner mennesker i USA, særlig fattige, unge under 26, og mennesker med kroniske lidelser. Dersom reformen blir kjent grunnlovsstridig, vil disse trolig miste sin helseforsikring – midt i koronapandemien. Avgående president Donald Trump har lenge jobbet for å felle helsereformen, men har fortsatt ikke avslørt hva hans alternativ vil være.