Det var på sommeren 2017 at A68a brøt seg løs fra isbreen Larsenisen i Antarktis. Giganten er nå i ferd med å nå land og ankre ved øygruppen Sør-Georgia. Det britiske territoriet befinner seg i det sørlige Atlanterhavet, og huser en liten gruppe midlertidige beboere.

Området rundt øygruppen har et av verdens største biologiske mangfold, og det allerede utsatte økosystemet trues nå av det enorme isfjellet, skriver BBC.

Vil blokkere viktige ferdselsårer

Hvis isfjellet forankrer seg slik som er ventet, vil det kunne blokkere viktige ferdselsårer for dyrelivet i området. I tillegg vil artene som lever på havbunnen i området bli knust der hvor isfjellet treffer grunn. Forskere frykter at det vil ta svært lang tid for økosystemet i området å omstille seg etter hendelsen.

– Det er fare for at isfjellet blir stående fast der i 10 år, og det vil få store konsekvenser for både økosystemet og økonomien, sier professor Geraint Tarling ved British Antarctica Suvery til BBC.

Dobbelt så stort som Luxemburg

I tillegg til å være et viktig område for fiske, er Sør-Georgia en populært destinasjon for cruiseskip, og økonomien bæres i stor grad av turisme. I håp om å få bukt med skadene A68a vil kunne forårsake, vil turisme i området måtte begrenses.

Isfjellet, som er dobbelt så stort som landet Luxemburg, befinner seg for øyeblikket noen hundre kilometer sørvest for øygruppen. Forskere frykter at det vil skape store problemer for pingviner og sel i området.

– I sin mest kritiske periode vandrer pingviner til og fra området hvor de nyfødte befinner seg, og steder hvor de kan finne mat. Hvis denne distansen plutselig blir mye lengre vil det kunne medføre at de nyfødte sulter i hjel før de voksne rekker tilbake, sier professor Tarling til BBC.

Øygruppen er et populært område for både pingviner og sel. Foto: AP/NTB

Massedøden i 2004

Da isfjellet A38 nådde grunn utenfor Sør-Georgia i 2004 førte det til massedød av pingviner og seler i området. Forskere jobber på spreng med å kartlegge hvor giganten A68a vil treffe land, og frykter at isfjellet vil nå grunn i et av de viktige fiskeområdene, ifølge BBC.

Forskerne understreker også at en slik hendelse ikke utelukkende er negativ, siden isfjell bærer med seg enorme mengder mineraler som plankton i området vil forsyne seg av. A68as enorme størrelse gjør det enda mer næringsrikt.

Det er ventet at isfjellet vil begynne å falle fra hverandre når det når Sør-Georgia.