Tre fanger drept i fangeopprør på Filippinene

Det er iverksatt en etterforskning for å finne ut årsaken til opprøret i fengselet New Bilibid.

– Personell som var på kontoret under hendelsen, fikk ordre om å evakuere for å sikre at de ikke ble skadd, sier en talsmann for fengselsvesenet Gabriel Chaclag.

For en måned siden ble ni fanger drept i et oppgjør mellom to rivaliserende gjenger i det samme fengselet, som har i alt 18.000 fanger.