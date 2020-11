Biden jobber på spreng med å få i gang overgangen

Biden, som av Trump har fått kallenavnet «søvnige Joe», viste ikke tegn på å hvile etter valgseieren da han søndag var i gang med å forberede overgangsperioden før han flytter inn i Det hvite hus.

Mens Trump tilbrakte helgen på en golfbane i Florida, kunngjorde Biden lørdag kveld at han skal opprette en arbeidsgruppe bestående av eksperter og forskere for å håndtere den eskalerende koronakrisen i USA.

Dette blir det første konkrete initiativet fra Biden. Mandag skal han og Kamala Harris presentere sammensetningen av gruppen på en pressekonferanse i Wilmington i delstaten Delaware.

Der skal også Biden uttale seg om koronaviruset og hvordan han vil få fortgang i landets økonomi.

Overgangsarbeid i gang

Søndag lanserte Biden og Harris et overgangsnettsted kalt BuildBackBetter.com, og en Twitter-konto til samme formål som går under navnet @Transition46.

Overgangsnettstedet nevner fire satsingsområder: covid-19, økonomisk gjenreising, raselikhet og klimaendringer.

– Teamet er i ferd med å bli satt sammen og skal håndtere disse utfordringene fra dag én, sa Biden søndag, i en henvisning til 20. januar, som er datoen da han etter planen blir tatt i ed som USAs nye president.

Biden har sagt at han vil innlemme USA i Parisavtalen igjen, og angivelig kommer han til å utstede en presidentordre om å reversere Trumps reiseforbud som omfatter i hovedsak muslimske land.

– Mangfold

Biden, som fyller 78 år 20. november, er den eldste noensinne som velges inn i Det hvite hus, og han er den andre katolikken etter John F. Kennedy som velges som USAs president. Søndag morgen var han i kirken i hjembyen Wilmington i Delaware, og han besøkte gravstedet etter sin sønn Beau Biden, som døde av hjernekreft i 2015, og etter sin første kone og datter, som døde i en bilulykke i 1972.

56 år gamle Harris, en senator fra California, er den første kvinnen som blir valgt til USAs visepresident, samt den første med svart og sørasiatisk bakgrunn.

Biden har lovet å sette sammen en administrasjon som gjenspeiler USAs mangfold, selv om han kan bli møtt med motstand hvis han utnevner mer progressive kandidater og hvis republikanerne beholder kontrollen i Senatet.

Utfallet i Senatet vil avhenge av to senatorplasser som står på valg i delstaten Georgia i januar.

Valgfusk-påstand

Trump har ingen planlagte offentlige opptredener mandag, men planlegger gjennom uken å levere inn en rekke søksmål. Det opplyser presidentens advokat Rudy Giuliani, som hevder å ha bevis på valgfusk.

– Det første søksmålet blir i Pennsylvania. Det andre blir enten i Michigan eller Georgia. Og gjennom uken bør vi ha fått oversikt over alt, sa han til Fox News søndag.

Trumps valgkampstab har allerede levert inn søksmål for å protestere mot valgresultatet i flere delstater, men så langt er det ikke lagt fram noe bevis for omfattende uregelmessigheter som kunne ha påvirket valgresultatet.

Tidligere president George W. Bush sa søndag at utfallet av valget er klart og han har allerede gratulert Biden og Harris.

Uklart om samarbeid

Biden skal også denne uken sette i gang arbeidet i sitt nye overgangsteam for å få tilgang til viktige etater som ligger under Trump-administrasjonen, for å lette maktovergangen. Dette arbeidet skal dreie seg om innsamling og gjennomgang av informasjon som budsjett- og bemanningsbeslutninger, reguleringsarbeid som er på vei, og andre oppgaver som Trumps nåværende ansatte fortsatt holder på med.

– Folk ønsker at landet går videre og kan se at Biden og Harris har muligheten til å gjøre jobben sin, få viruset under kontroll og få økonomien vår på rett spor igjen, sa Kate Bedingfield, Biden-valgkampens nestleder, til NBC søndag.

Men det er så langt uklart når Trump og hans administrasjon vil samarbeide ettersom Trump ennå ikke har anerkjent Bidens valgseier.