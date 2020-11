Gruppe fra Det hvite hus oppfordrer Trump til å starte overgangen

– Dette var en hardt utkjempet valgkamp, men historien er full av eksempler på presidenter som sto fram fra slike valgkamper for å bistå deres etterfølgere på pent vis, heter det i uttalelsen fra gruppen.

Center for Presidential Transitions rådgiverpanel oppfordrer derfor Trump-administrasjonen til å gå videre og umiddelbart starte overgangsprosessen nå som valget er ferdig.

Uttalelsen kommer mens Joe Biden ennå ikke er formelt anerkjent som vinner av valget av General Services Administration. Det må gjennomføres for å få tilgang på økonomiske midler til gjennomføring av overgangen og for å rydde veien for at Bidens team kan sette i gang overgangsprosessen i føderale etater.

Uttalelsen er skrevet under av Josh Bolten og Michael Leavitt fra Bush-administrasjonen, av Thomas McLarty fra Clinton-administrasjonen, og av Penny Pritzker fra Obama-administrasjonen.