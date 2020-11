Trumps tidligere økonomiske rådgiver gratulerer Biden

– Gratulasjoner til Joe Biden og Kamala Harris. Jeg ønsker dem stor suksess i arbeidet med å lede landet vårt, skriver Cohn på Twitter.

Han viser også til den store oppslutningen rundt årets valg.

– Med over 145 millioner avlagte stemmer, bør begge parter applauderes for å ha fått et enestående antall medborgere involvert i den demokratiske prosessen, skriver han videre.

Gary Cohn var i knapt ett år og to måneder Trumps øverste økonomiske rådgiver og direktør for USAs nasjonale økonomiske råd (NEC). Cohn gikk av fra stillingen i Det hvite hus i mars 2018 fordi han var uenig i Trumps innføring av toll på importert stål og aluminium.