Børsoppgang i Asia etter at Biden vant i USA

Nikkei-indeksen på Tokyo-børsen åpnet med en oppgang på 1,13 prosent, og ved stengetid mandag hadde den klatret til 2,12 prosent. Den bredere Topix-indeksen endte med en oppgang på 1,41 prosent.

– Investorenes stemning ble langt bedre som følge av at de politiske risikoene i USA har minket, sier finansanalytikeren Toshiro Ito i Okasan Online Securities i en kommentar.

Også på andre toneangivende børser i Asia var det optimisme. I Hongkong startet Hang Seng-indeksen med en oppgang på 1,73 prosent, mens Composite-indeksen i Shanghai var opp 0,52 prosent fra start. Composite-indeksen i Shenzhen steg 0,55 prosent.

Det ventes at også Wall Street åpner med oppgang når børsene der åpner senere mandag, etter at verdien på futures-prisene for desember-kontrakter på Dow Jones steg 0,5 prosent søndag. De tilsvarende futures-prisene steg med 0,6 prosent på Nasdaq og 0,5 prosent på S&P 500.

Futures-kontrakter tegner generelt et bilde av utviklingen i finansmarkedene før handelen åpner.