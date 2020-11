Dronning Elizabeth avbildet med munnbind for første gang

Britenes 94 år gamle dronning har deltatt på flere offentlige arrangementer de siste månedene, uten å ha blitt avbildet med munnbind.

Men bilder som ble offisielt publisert lørdag kveld, viser at hun hadde på seg et svart munnbind med hvit kant da hun deltok i 100-årsmarkeringen for begravelsen av den ukjente soldat i Westminster Abbey onsdag.

Det var også første offentlige oppdrag hun hadde hatt i London siden mars. Onsdagens seremoni fant sted én dag før det ble innført en fire uker lang nedstengning i England.