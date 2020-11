Arroganse kostet Trump valget, hevder Berlusconi

– Jeg tror at han i dette valget har lidd på grunn av holdningen sin. Han var ofte for aggressiv og for arrogant, sa Berlusconi søndag til den italienske TV-kanalen RAI.

Han la til at valgvinner Joe Bidens utsagn om å ville være en «president for alle Amerikanere», også kan komme resten av verden til gode.

Mange har påpekt sammenfallene likheter mellom Berlusconi og Trump. Før skandaleombruste Berlusconi ble statsminister, var han en søkkrik eiendom- og mediemogul.