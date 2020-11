Netanyahu takker Trump og gratulerer Biden

Netanyahu, som er en nær alliert av sittende president Donald Trump, gratulerte Biden og Kamal Harris med valgseieren søndag morgen.

Statsministeren hadde fått kritikk for tilsynelatende å ha ventet for lenge med å gratulere. Flere statsleder sendte sine gratulasjoner lørdag kveld.

– Jeg ser fram til å jobbe med dere begge for å styrke den unike alliansen mellom USA og Israel, skrev Netanyahu på Twitter.

Han la til at han har hatt et nært samarbeid med Biden i nærmere 40 år, og kaller den påtroppende amerikanske presidenten en nær venn av Israel.

I en annen melding takker Netanyahu Trump for det gode forholdet han har hatt til staten Israel og for det personlige vennskapet.

– For å anerkjenne Jerusalem og Golanhøydene, for å stå opp mot Iran, for den historiske fredsavtalen og for å bringe den amerikansk-israelske alliansen til enestående høyder, skriver han videre.

Etter at Bidens seier i USA ble kjent, gikk demonstranter ut i gatene i Jerusalem for å kreve at Netanyahu trekker seg på grunn av håndteringen av koronakrisen i landet og anklagene om korrupsjon.