Biden utnevner arbeidsgruppe for koronakrisen

Arbeidsgruppa blir det første konkrete initiativet Biden tar etter at han lørdag ble kåret til USAs neste president av amerikanske medier.

Biden kunngjorde opprettelsen av gruppa i talen sin i Wilmington lørdag kveld, og CNN skriver at den skal ledes av tidligere sjef for USAs offentlige helse, Vivek Murthy, tidligere sjef for legemiddeletaten FDA, David Kessler, og doktor Marcella Nunez-Smith fra Yale University.

At han så snart oppnevner en komité for å bekjempe koronakrisen, er et signal om hvor alvorlig han tar utfordringen fra pandemien, som nå har kostet over 240.000 amerikanere livet.

Pandemien har de siste ukene eksplodert i en ny bølge i nesten alle USAs delstater, særlig i Midtvesten og præriestatene, som i mange tilfeller styres av republikanske guvernører.

Lørdag ble det registrert over 124.000 nye tilfeller, femte dag på rad med daglige smittetall på over 100.000. Over 10 millioner mennesker er hittil smittet av viruset i USA.

USA har flest koronasmittede i verden, og president Donald Trump har fått krass kritikk for sin dårlige håndtering av pandemien.