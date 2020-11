Portforbud i Portugal fra mandag

Forbudet mot å bevege seg utendørs gjelder alle netter på hverdager fra klokken 1 de neste to ukene, opplyste statsminister Antonio Costa etter et krisemøte i regjeringen sent lørdag.

Restriksjonene gjelder ifølge statsministeren for om lag 70 prosent av innbyggerne.

Portugal har registrert i alt 173.540 smittetilfeller siden pandemien brøt ut, og meldte om 6.640 nye smittede det siste døgnet, viser tall fra Worldometers.

Samtidig ble det registeret 56 nye koronarelaterte dødsfall de siste 24 timene, noe som bringer dødstallet opp i 2.848.