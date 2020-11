Harris: – Vi skal bygge en bedre framtid

– Å beskytte demokratiet krever offer, men det er også en glede i det, for vi som folk kan bygge en bedre framtid, sa Harris til voldsom jubel fra de frammøtte, som tutet med bilhorn og veivet med flagg og bannere.

På det fjerde døgnet etter valget kunne Joe Biden og hans visepresidentkandidat Kamala Harris for alvor slippe jubelen løs, og like etter klokken 20.30 amerikansk østkysttid talte de begge fra Wilmington i Delaware for første gang etter valgseieren.

Takket valgmedarbeidere

– Da selve USA sjel sto på spill, stilte dere opp, sa hun videre og takket alle valgmedarbeidere for innsatsen.

– Dere har beskyttet vårt demokratis integritet. Og takk til det amerikanske folket for en rekorddeltakelsen i valget, sa Harris.

Både Joe Biden med sine 74.555.706 stemmer og Donald Trump med sine 70.387.346 har fått flere stemmer enn noen presidentkandidater tidligere.

Harris, som også er første fargede visepresident, talte først og introduserte deretter Biden, som hun omtalte som en leder barna våre kan se opp til.

– Joe er en som kan lege dette landet. Hans egen erfaring med personlig tap er det som kan redde og samle dette landet, sa Harris.

– Ikke den siste kvinne

Hun takket visere Biden for å være modig nok til velge en kvinne som visepresidentkandidat.

– Om jeg er den første, kommer jeg ikke til å være den siste, sa Harris.

– Uansett hvem du stemte på skal jeg våre ærlig og forberedt og jobbe for deg og din familie. For det er nå arbeidet begynner, sa hun videre og listet opp kampen mot koronapandemien, den økonomien situasjonen og institusjonell rasisme.

– Veien videre blir ikke enkel, men USA er klar, og det er vi også, avsluttet hun.