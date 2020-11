Lastebil mistet død mink på motorvei i Danmark – sjåfør siktet

Årsaken til at all mink må avlives er at et mutert koronavirus har begynt å spre seg hos mink i Danmark.

Lastebilen fraktet den døde minken mellom Nordjylland og Østjylland, og de døde dyrene ble spredt over en nesten 50 kilometer lang strekning fra Haverslev til Randers.

Politiet i Nordjylland opplyste lørdag kveld at det ble funnet 18 døde mink og at opprydningen er ferdig, mens politiet i Østjylland fortsatte opprydningsarbeidet natt til søndag. Politiet ber bilister om å være observante og kjøre forsiktig.

Lastebilen ble lokalisert i Randers, og sjåføren er siktet for uforsvarlig sikring av lasten.