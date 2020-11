Lula gratulerer Biden med seieren

I sin hilsen sier Lula at verden trekker et lettelsens sukk, og at amerikanerne har stemt mot trumpismen og alt det den står for.

– Jeg håper Biden ledes av de humanistiske verdiene som valgkampen hans var preget av, ikke bare hjemme, men også i forholdet til Latin-Amerika og verden, tvitret han.

Bolsonaro, som ofte kalles Tropenes Trump, har ingen planer om å gratulere før alle juridiske prosesser president Donald Trump setter i gang, er over. Han heiet åpent på Trump i valgkampen, og kritiserte Biden flere ganger.