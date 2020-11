Støv gjør at snøen smelter fortere i Himalaya

700 millioner i Sør-Asia får halvparten av ferskvannet sitt fra snøfall og issmeltingen i Himalaya hvert år. Dette er nå truet, skriver The Guardian.

Den britiske storavisen gjengir fra en studie fra Nature Climate Change som forteller at selv om global oppvarming fører til at snø og is i fjellkjeden smelter fort, viser det seg at støv som fraktes til toppene ved hjelp av vinden bidrar til denne prosessen.

Ved hjelp av sensorer og datasimulasjoner er instituttet kommet fram til at støvet som kommer fra Afrika og Asia gjennom sommeren, gjør at snøen smelter fortere enn ren snø fordi den ikke reflekterer lyset like godt.

I fjor ble det kjent at i perioden 1975 til 2016 hadde omtrent en tredjedel av snøen i fjellkjedene smeltet bort. Forskerne hadde da studert satelittbilder for perioden.

Les også: Isbreene i Himalaya krymper raskere enn før

– Dette stemmer veldig bra med andre forskningsresultater, og disse resultatene faller inn i det store bildet, sa Nina Bergan Holmelin til forskning.no den gang. Hun er forsker ved Cicero - senter for klimaforskning, og har spesialisert seg på klimaendringer og matproduksjon i Himalaya.

Dette gjelder særlig på 4500 meter høyde, forklarer Yun Qian ved Pacific Northwest National Laboratory. Han og kollegene ble ifølge The Guardian overrasket over hvilken dominerende rolle støvets effekt har.

– Jo høyere vi kommer, desto større rolle får støvet i smeltingen, sier Qian til The Hindu.