Iran håper Biden-seier vil peile ny kurs for USA

– Jeg håper vi vil se en endring i den destruktive politikken til USA, at landet vender tilbake til rettsprinsipper og internasjonale forpliktelser og en respekt for andre stater, sa Irans visepresident Eshagh Jahangiri, melder iranske statlige medier ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I de fire årene med Donald Trump som president har USAs forhold til Iran vært spent. Etter at USA trakk seg fra atomavtalen med Iran i 2018, har Trump-administrasjonen gjeninnført og siden utvidet en rekke sanksjoner mot Iran.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har uttalt at han vil reversere mye av Trumps politikk. Han har blant annet uttalt at han vil bruke atomavtalen fra 2015, som han inngikk sammen med daværende president Barack Obama, som utgangspunkt for samtaler med Iran.