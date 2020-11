Biden vinner presidentvalget – Trump-epoken er over

På det fjerde døgnet etter valget kunne Joe Biden og hans visepresidentkandidat Kamala Harris for alvor slippe jubelen løs. Etter nervepirrende dager med telling var det Bidens egen fødestat Pennsylvania som avgjorde valget.

Likevel er ikke dramaet over, og president Trump har varslet flere søksmål for å beholde plassen i Det hvite hus.

I Washington D.C og andre storbyer lot derimot ikke reaksjonene vente på seg. I gater som tidligere har vært preget av gatekamper og store demonstrasjoner mot rasisme, var det lørdag jublende og dansende folkemengder.

– Jeg er overlykkelig for valgresultatet. Jeg har ventet i så mange år på denne dagen, forteller 24 år gamle Jack Nugent til nyhetsbyrået AFP mens han er på vei til Black Lives Matter Plaza rett overfor Det hvite hus.

Påstander om valgfusk

I storbyer som New York og Los Angeles har også store ansamlinger av jublende Biden-supportere fylt gatene. Derimot fortviler mange av de 70 millionene amerikanerne som stemte på Trump.

Flere av dem setter sin lit til at USAs rettssystem nå skal avsløre valgfusk og uregelmessigheter, et budskap den sittende presidenten har brukt mye tid og energi på å formidle de siste månedene.

– Jeg vil bare at stemmen min skal bli hørt, det er feil å vinne valget ved fusk, forteller en frustrert Trump-velger i Phoenix i Arizona der man ennå ikke var ferdig med å telle stemmer da Bidens seier ble kunngjort.

Poststemmene som snudde valget

Da amerikanerne våknet opp dagen etter valgdagen 3. november, var det høyst uvisst hvem som hadde vunnet.

Trump gikk høyt ut og erklærte valgseier etter at han på valgnatta allerede hadde sikret seg en god ledelse i flere vippestater, og han vant den svært viktige delstaten Florida.

Så begynte tellingen av poststemmene i blant annet vippestatene i rustbeltet, og ledelsen krympet stadig i takt med opptellingen.

Der Demokratene hadde oppfordret til å bruke poststemmer for å hindre koronasmitte, hadde Trump oppfordret til det motsatte – det gjenspeilet også opptellingen.

Blått rustbelte

Først vant Biden Wisconsin og Michigan, før han lørdag morgen amerikansk tid også ble utropt av CNN til vinner i Pennsylvania og av hele valget. Kort etter fulgte Fox News og de andre store TV-nettverkene med.

Den utrolig opphentingen på over en halv million stemmer som skyldtes at opptellingen av forhåndsstemmer ble gjort sist i blant annet Pennsylvania, endte med at Biden blir USAs 46. president.

Trump på sin side hadde allerede dratt for å spille golf da resultatet ble klart lørdag morgen.

Han har ingen tanker om å erkjenne nederlag ennå og tvitret igjen lørdag etter golfrunden at han har vunnet valget, og at valget var preget av fusk.

– Valget er ikke over

Senator Mitt Romney, som ved flere andre anledninger har kritisert Trump, er en av få republikanere som hittil har gratulert Biden og Harris med valgseieren.

Flere av Trumps støttespillere i Kongressen har gått ut og varslet at valget fortsatt ikke er over. De viser til pågående stemmetelling og påstander om valgfusk.

– Det er ikke mediene som bestemmer hvem som er president. Det gjør folket, skriver Missouri-senator Josh Hawley på Twitter.

Reaksjoner fra hele verden

Kort tid etter at Biden var erklært som vinner, gratulerte Nato-sjef Jens Stoltenberg ham med seieren.

Statsminister Erna Solberg (H) er blant de mange utenlandske stats- og regjeringssjefer som gratulerer Biden med seieren.

Det gjør også Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Boris Johnson, Tysklands statsminister Angela Merkel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen blant andre.

Mange av dem er trolig svært lettet, men få sa det så direkte som ordføreren i Paris, Anne Hidalgo, som åpnet sin hilsen med: "Velkommen tilbake, Amerika".