Trump: – Valget er ikke over

I en uttalelse lørdag, hevder Donald Trump at Joe Biden ikke har vunnet valget, til tross for at de opptelte stemmene viser at han ligger an til å sikre seg over de 270 valgmennene som trengs for å bli USAs neste president.

– Valget er langt fra over. Joe Biden har ikke vunnet i noen delstater, understreker Trump.

– Vi har også legitime juridiske bestridelser som kan påvirke hvem som er den endelige vinneren. I Pennsylvania, for eksempel, har våre valgobservatører ikke blitt gitt reell mulighet til å observere valgprosessen, la han til.

Uttalelsen kommer mens Donald Trump spiller golf i Virginia, og kort tid etter at hans advokat Rudy Giuliani også kom med anklager om valgfusk i blant annet delstaten Pennsylvania. Giuliani varslet også at kampanjen mandag går rettens vei for å bestride valgresultatet.

Påstandene om valgfusk er så langt ikke dokumentert.