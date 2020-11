Joe Biden har vunnet presidentvalget: – Beæret og ydmyk

– Jeg er beæret og ydmyk over tilliten som det amerikanske folket har gitt meg og kommende visepresident (Kamala) Harris, sier Biden i en uttalelse som er gjengitt i flere amerikanske medier kort etter at valgresultatet viste at han er vinner av presidentvalget.

– Stilt overfor uventede hindringer har et rekordantall amerikanere stemt. De har nok en gang vist at demokratiet står sterkt i Amerika. Nå som valgkampen er over, er det på én nasjon, sier Biden.

– Nå er det tid for å samle Amerika – og for å heles, avslutter den nyvalgte presidenten.

Biden økte ledelsen i Pennsylvania til rundt 34.000 stemmer rett rundt klokken halv seks norsk tid. 99 prosent av stemmene er telt opp i delstaten.

Dermed valgte flere amerikanske medier, blant dem Fox News, CNN, ABC og nyhetsbyrået AP, å erklære 77 år gamle Biden som valgvinner siden han oppnådde minst 270 valgmenn.

Det pågår fortsatt telling av stemmer i flere delstater, men Biden vil med seieren i Pennsylvania umulig bli tatt igjen av Donald Trump.

Tøff valgkamp

Kamala Harris er dermed også valgt som USAs påtroppende visepresident. Den 56 år gamle Harris, som er fra California, blir den første svarte kvinnen i embetet.

I en valgkamp som har vært sterkt preget av koronapandemien, har Biden gjenvunnet tre delstater som Trump vant på høyst overraskende vis i 2016: Michigan, Wisconsin, og nå Pennsylvania.

Joe Biden har sammen med Kamala Harris vunnet presidentvalget i USA, ifølge de store mediehusene i USA. Foto: Andrew Harnik / AP Photo/ NTB.

Det er fortsatt tvil om hvorvidt Donald Trump vil anerkjenne valgresultatet. Han har allerede satt i gang en rekke søksmål i flere stater for å hindre at brevstemmer og forhåndsstemmer telles opp.

Trump med en rekke anklager

Trump har ved flere anledninger kommet med anklager om valgfusk, uten begrunnelse. Senest i går kveld uttalte presidenten at han uten tvil vil vinne valget dersom «kun de lovlige» stemmene blir talt opp.

Biden leder lørdag ettermiddag i tre av de fire gjenværende delstatene som enda ikke har blitt erklært til noen av presidentkandidatene. Om han også vinner disse tre – Georgia, Arizona og Nevada, vil han oppnå totalt 306 valgmenn.

Biden ble valgt som senator for Demokratene fra Delaware i 1972, 29 år gammel. Han ble gjenvalgt seks ganger, sist i 2008.