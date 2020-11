Derfor vil ikke AP kåre Biden til vinner av Pennsylvania ennå

Ved midnatt fredag kveld østkysttid er Biden 28.833 stemmer foran Donald Trump. Ledelsen er på 0,43 prosentpoeng og fortsatt innenfor grensen for automatisk omtelling, som er på 0,5 prosent.

Pennsylvania opplyser at det gjenstår rundt 89.000 å telle opp, i tillegg til stemmer som må undersøkes for å slå fast at de er gyldige før de kan telles. Det dreier seg om flere titusener, kanskje opp mot 100.000 stemmer.

De siste stemmene som er blitt opptalt har vært i klar favør Biden. Det kan ta flere dager før en vinner kan kåres, skriver AP. Dersom Biden vinner Pennsylvania, vil han kunne kåres til vinner av presidentvalget.